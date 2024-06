Vallo della Lucania: operato monsignor Vincenzo Calvosa. Ecco il suo messaggio ai fedeli

«Faccio questo video per informarvi che sono stato operato ed è andato tutto bene. Non so quanto dovrà stare ancora qui in reparto. Volevo ringraziare tutti per i messaggi e le chiamate». Queste le prime parole di mons. Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, operato in Puglia al tendine rotuleo, lesionato durante la partita tra sacerdoti e volontari organizzata in occasione dell’inaugurazione del campetto dell’Oratorio.

«Non so quanto tempo dovrà portare il gesso alla gamba e fare fisioterapia, poi sarà di nuovo a disposizione, anche se mi dicono di rallentare», ha aggiunto.

Infine un messaggio a quanti lo attendevano: «Mi dispiace per le parrocchie che mi aspettavano, dovranno aspettare ancora un po’. Continuate a pregare per me».