Vallo della Lucania: oltre 200 operatori pastorali per ricevere il mandato missionario

Una cattedrale di Vallo della Lucania gremita con oltre duecento tra catechisti, insegnanti di religione e operatori pastorali per la celebrazione di conferimento del mandato missionario per l’inizio dell’anno pastorale voluta fortemente dal Vescovo Vincenzo Calvosa. Un segnale importante per mettere in risalto il ruolo dei laici nella testimonianza e nell’annuncio del Vangelo quale espressione di quella Chiesa in uscita che deve farsi interprete missionaria della Bella Notizia.

La celebrazione

La celebrazione è stata presieduta dal Vicario per la pastorale Don Giovanni Di Napoli a causa della lunga convalescenza che sta costringendo il Vescovo a un forzato riposo dopo l’infortunio del giugno scorso e l’ultimo intervento chirurgico al ginocchio a cui è stato sottoposto nelle scorse settimane. La grande partecipazione registrata è stata anche un messaggio con il quale la comunità diocesana, nell’assumere il mandato missionario, ha voluto esprimere la propria vicinanza al Vescovo con la testimonianza e la preghiera.

Una cattedrale gremita

In conclusione della celebrazione il neo responsabile dell’Ufficio diocesano per l’annuncio cristiano Don Gianluca Cariello ha ricordato i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno il territorio della Diocesi e l’impegno che è richiesto a tutti per vivere in pienezza l’imminente anno giubilare. Una chiesa viva e gioiosa, è questo il messaggio che parte dalla Diocesi di Vallo della Lucania nell’imminenza della celebrazione di tutti i Santi e che funge da invito a ogni battezzato a testimoniare con forza la comune missione.