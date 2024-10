Vallo della Lucania, nuova stagione teatrale al “De Berardinis”: opportunità per gli operatori economici. L’iniziativa dell’Ente

Il Teatro Auditorium Città di Vallo della Lucania “Leo De Berardinis” si prepara a inaugurare una nuova e prestigiosa stagione teatrale, con una programmazione variegata che promette di attrarre spettatori da tutta la regione. Dal 27 ottobre 2024 al 21 marzo 2025, il pubblico potrà godere di spettacoli di grande qualità, che spaziano dal teatro alla musica, passando per la danza.

Un’opportunità per gli operatori economici

A tal proposito, il Comune di Vallo della Lucania ha invitato gli operatori economici del settore alimentare, abilitati alla vendita di alimenti e bevande, a manifestare il proprio interesse per la gestione del servizio di ristorazione durante gli spettacoli. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il 21 ottobre 2024. L’Ente comunale ci tiene a precisare che il Teatro “De Berardinis” non è dotato delle attrezzature necessarie per il servizio, motivo per cui sarà richiesto all’operatore selezionato di fornire autonomamente tutto il necessario, garantendo la massima cura e decoro.

Le info utili

In caso di più candidature, l’assegnazione dell’incarico avverrà tramite sorteggio pubblico. Il vincitore dovrà inoltre presentare la segnalazione SCIA al SUAP Cilento prima di avviare l’attività. Per gli interessati, questa rappresenta una preziosa occasione per farsi conoscere e servire un pubblico ampio e variegato, in un contesto di grande prestigio culturale.