Vallo della Lucania: la Confesercenti avvia i corsi di “inglese turistico”

Per valorizzare e qualificare al meglio la rete commerciale e turistica dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni la Confesercenti vallese intende sviluppare un percorso partecipato per la realizzazione dei più adeguati e funzionali interventi.

Il corso

In questo quadro, una delle iniziative più rilevanti è rappresentata dall’organizzazione di corsi di formazione riservati agli operatori commerciali ed ai loro collaboratori attivi sul territorio Cilentano. In tal senso, la stessa Confesercenti vallese ha reso pubblico un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al corso base di inglese turistico riservato agli operatori commerciali. Si tratta di un’occasione formativa unica, una full immersion della durata di tre lezioni da circa 3 ore ciascuna, riservata ad un massimo di venticinque persone.

Valorizzazione del territorio

Parlare inglese, soprattutto al giorno d’oggi, è uno strumento fondamentale per agevolare la comunicazione con persone che da tutto il mondo ormai trascorrono le vacanze nel nostro territorio. Da decenni la nostra terra è meta di un turismo variegato, grazie ad un’offerta molto ampia, alle particolarità dal paesaggio e all’arte culinaria che rende unico il Cilento intero. Il corso si rappresenta come un’offerta utile, sia a gestire le necessità di comunicazione con il turista nell’ambito commerciale, che in quello ristorativo e ricreativo.