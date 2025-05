Vallo della Lucania, il M5S lancia la mobilitazione per il referendum sul lavoro: “Dignità e diritti al centro”

Un presidio fisso della partecipazione democratica. A partire da domenica prossima, e per tutte le domeniche che condurranno al voto dell’8 e 9 giugno 2025, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle sarà presente in Piazza Vittorio Emanuele II a Vallo della Lucania con gazebo informativi per dialogare con i cittadini in vista del referendum sul lavoro.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna nazionale del Movimento, che punta a riportare al centro del dibattito pubblico temi cruciali come la tutela dei lavoratori, la sicurezza, la lotta al precariato e la dignità dell’occupazione. Una mobilitazione che parte dalle piazze per arrivare alle urne, nella convinzione che il cambiamento passi anche e soprattutto dal basso.

Le dichiarazioni

«Vogliamo costruire insieme un futuro di dignità, sicurezza e stabilità per milioni di lavoratrici e lavoratori», spiegano i promotori dell’iniziativa, che annunciano una presenza costante tra la gente per informare, spiegare e soprattutto ascoltare. Il confronto diretto con il territorio è ritenuto fondamentale per affrontare un tema che tocca trasversalmente tutte le fasce della popolazione.

I quattro quesiti referendari

Sullo sfondo, quattro quesiti referendari che intendono intervenire con decisione su alcuni dei nodi più critici del sistema occupazionale italiano: dai licenziamenti alle tutele per le piccole imprese, dalla precarietà dilagante alla responsabilità negli appalti pubblici in materia di sicurezza. Ma la campagna, oltre gli aspetti tecnici, vuole essere soprattutto un richiamo forte ai principi costituzionali e alla centralità del lavoro come fondamento della Repubblica.

«Il tempo delle scelte è arrivato», sottolineano dal Movimento, lanciando un appello alla partecipazione e all’impegno civico.