Vallo della Lucania, i ministranti e giovani della Diocesi insieme per gli auguri al vescovo

Erano oltre un centinaio i ministranti convenuti a Vallo della Lucania in rappresentanza delle cinque Foranie della Diocesi per condividere con il Vescovo Vincenzo Calvosa gli auguri di Natale. I ministranti, più comunemente conosciuti come chierichetti, sono i ragazzi e le ragazze che assistono il sacerdote durante la messa. Il loro nome deriva dal latino “ministrare”, cioè servire, e proprio su questo verbo il Vescovo ha voluto soffermarsi per sottolineare l’importanza del compito che i ragazzi e le ragazze svolgono durante la celebrazione eucaristica.

L’appuntamento, promosso dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale coordinata da Don Aniello Panzariello con il supporto di Don Walter Santomauro, si è svolto al Seminario Diocesano presso cui sono confluiti i rappresentanti dei tanti giovanissimi che svolgono nelle rispettive parrocchie il servizio liturgico ed è stato animato con i canti dall’equipe giovani della Diocesi. Tanta emozione e un augurio sincero al Pastore della Diocesi che ha raccolto con gioia la straordinaria energia e vitalità portata dai chierichetti.

Il momento della liturgia della Parola è stato accompagnato dall’offerta di alcuni doni: dall’ulivo alla stella di Natale, al San Nicola, originario “Babbo Natale”, al pane, alle ampolle per l’acqua e il vino. Come rimarcato dal Vescovo, la centralità di Gesù e dell’Eucaristia è infatti il cuore della fede a cui i giovanissimi partecipano con il loro servizio all’altare soprattutto nel cammino di preparazione ai sacramenti della Prima Comunione e della Cresima. Il Vescovo ha voluto poi ricambiare i doni ricevuti regalando ad ognuno dei partecipanti un Gesù Bambino da custodire nelle proprie case. Un bel momento quindi per gli auguri di Buon Natale che il Vescovo Calvosa ha voluto poi estendere a tutti i fedeli e alle loro famiglie.