Vallo della Lucania, i catechisti incontrano il Vescovo: sacerdoti e laici per una Chiesa meno clericale

L’incontro promosso dal responsabile dell’ufficio Annuncio Cristiano della Diocesi di Vallo della Lucania Don Marco Torraca è stato l’occasione per il Vescovo di incontrare i catechisti e condividere con loro aspettative, esigenze e idee per preparare le parrocchie a un deciso cambio di passo. Nel confronto tra i laici e Mons. Vincenzo Calvosa sono emerse le profonde differenze di esperienze che si vivono sul territorio, ma soprattutto una grande passione da parte dei laici di essere annunciatori del Vangelo. Un confronto costruttivo, fatto di ascolto reciproco che, come sottolineato dal Vescovo, è espressione concreta di quel cammino sinodale che sta vivendo la Chiesa.

Le proposte organizzative

In conclusione dell’incontro Mons. Calvosa ne ha approfittato per “anticipare” quelli che saranno le proposte organizzative e pastorali che coinvolgeranno i parroci e le comunità locali: una maggiore collaborazione tra le piccole parrocchie sia per quanto riguarda la catechesi che per quanto riguarda le stesse celebrazioni feriali e domenicali, un ruolo diverso per i parroci e per gli stessi laici che saranno chiamati ad assumersi responsabilità dirette nel servizio ai fedeli, percorso di formazione aperti a tutti i battezzati in vista dell’esercizio dei ministeri laicali e l’avvio della formazione per nuovi Diaconi, la cui figura e il cui ruolo dovranno essere sempre più valorizzati.