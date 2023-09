Vallo della Lucania. I 400 mila euro presi in prestito dalla CDP cambiano destinazione

Il comune di Vallo della Lucania aveva ottenuto in prestito 400 mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti, destinati ai lavori di messa in sicurezza della frazione di Massa. La giunta della cittadina cilentana, guidata dal sindaco Antonio Sansone, destinerà quei soldi a “interventi maggiormente” urgenti. Il prestito in questione ha durata ventennale e verrà saldato, mediante rate a cadenza semestrale, entro il 2040.

Gli interventi da realizzare

L’intervento giudicato di primaria importanza è l’ammodernamento della scuole “Martiri de Mattia”, che dovrà assorbire le aule del plesso “Andre Torre”, destinato all’abbattimento. 175 mila euro verranno destinati a questo scopo. Gli altri interventi a Vallo riguardano gli impianti sportivi si tratta del campo da tennis G.Barrella in via Cafasso. Per lo scopo erano già stati destinato un importo che non riusciva, però, a coprire la ristrutturazione dei campi esterni. Infine, 200 mila euro sono destinati alla manutenzione straordinaria delle strade nel centro abitato di Massa.

Il motivo della devoluzione del prestito

Il comune di Vallo ha deciso di optare per la devoluzione dopo il rifiuto dell’Amministrazione Provinciale di Salerno di dare l’autorizzazione a procedere sulla strada che è di sua competenza. La devoluzione ad altri lavori non prevede un aumento del costo del prestito, dunque la giunta ha deciso di non perdere il fondo e di ottimizzare delle strutture che avevano urgente bisogno di manutenzione.