Vallo della Lucania, gattino intrappolato in una siepe: messo in salvo dai Vigili del Fuoco

Un lungo e delicato intervento ha visto impegnati, nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, impegnati nel recupero di un gattino rimasto intrappolato all’interno di una siepe, in pieno centro cittadino.

A far scattare l’allarme sono stati i continui miagoli del gatto, che hanno insospettito i passanti. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi, grazie all’Enpa – Sezione di Vallo della Lucania.

Le operazioni di salvataggio

Il recupero del felino è stato piuttosto complesso ed ha richiesto diverse ore, oltreché la massima attenzione e pazienza. Una volta recuperato, il cucciolo, è stato affidato alle cure di una volontaria dell’Enpa, in attesa di trovare una sistemazione stabile.

I ringraziamenti dell’ENPA

Sul posto era presente anche il Presidente dell’Enpa della sezione vallese, Cesare Luezza, che ha voluto ringraziare pubblicamente i caschi rossi:

“Grazie ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, per il tempestivo intervento grazie al quale hanno messo in salvo un cucciolo di gatto intrappolato in una fitta siepe. Assolutamente inaccessibile nel pieno centro cittadino! Ora il cucciolo è stato affidato alle cure della nostra Daniela Cappiello in attesa di adozione. Un ringraziamento va fatto, inoltre, a Patrizia Ruggiero, vicepresidente di sezione, che con il suo prezioso aiuto ha contribuito al salvataggio”.