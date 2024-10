Vallo della Lucania: controlli del S.I.O. Il Colonnello Palmieri traccia un bilancio delle attività

Nel territorio del Vallo della Lucania e in tutto il comprensorio cilentano, continua incessante il prezioso lavoro dei Carabinieri, impegnati a garantire la sicurezza e a contrastare ogni forma di criminalità. Intensificare l’attività di controllo e la vigilanza, tra gli obiettivi del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, che guidati dal Ten. Col. Valerio Palmieri, dopo l’ondata di furti che aveva scosso la tranquillità della zona, ha prontamente richiesto l’intervento della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.

Il lavoro del S.I.O.

Il coordinamento tra la S.I.O. e le forze locali, come le Stazioni e il Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, ha portato a un significativo potenziamento dell’azione preventiva e repressiva. Grazie a questa stretta sinergia, è stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine su un’ampia area a sud di Salerno, una regione che, per la sua estensione e conformazione, richiede un’attenzione costante.

I numeri

I risultati non si sono fatti attendere. I numeri raccolti in queste settimane testimoniano l’efficacia dell’operazione: sono stati sottoposti a controllo 64 veicoli, identificate 81 persone, e 4 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno, con il relativo sequestro della droga. Un bilancio questo, che sottolinea l’impegno e la determinazione dell’Arma dei Carabinieri, che sta lavorando con prontezza e professionalità per proteggere la comunità cilentana e garantire una risposta tempestiva ai tentativi di illegalità. Inoltre, il lavoro dei Carabinieri è stato fondamentale non solo per assicurare una maggiore tranquillità ai cittadini, ma anche per prevenire ulteriori episodi criminosi.

La comunità locale può sentirsi rassicurata dalla costante presenza delle forze dell’ordine, che, grazie alla loro dedizione e all’efficacia degli interventi, continuano a svolgere un ruolo insostituibile nella difesa della legalità e della sicurezza. L’invito rivolto alla popolazione è infatti quello di collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalando movimenti sospetti e fornendo informazioni utili a contrastare il crimine.