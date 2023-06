Vallo della Lucania attende mons. Vincenzo Calvosa: le parole degli amministratori, dei parroci e dei fedeli

La Diocesi di Vallo della Lucania pronta ad abbracciare il suo nuovo vescovo. Nel weekend appena trascorso si è tenuta l’ordinazione episcopale di mons. Vincenzo Calvosa.

Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni, parroci e tanti fedeli.

Il saluto del Comitato San Pantaleone

Dal Comitato San Pantaleone hanno voluto comunque ringraziare monsignor Ciro Miniero per quanto fatto in oltre 10 anni nel Cilento.

«I suoi modi affabili, il suo volto sorridente, la sua timidezza ci mancheranno e, crediamo, mancheranno a tutti. Ma, come lui stesso ci ha invitato a fare, potremo sempre ritrovarlo facendogli visita a Taranto, città centro di quella arcidiocesi di cui diventerà ordinario. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua cordialità, per la fede in San Pantaleone, per l’affetto e il riguardo che ha subito mostrato verso le nostre antiche tradizioni cultuali legate al Protettore. Sappiamo che lo incontreremo già domani, quando sarà uno dei due Vescovi Conconsacranti di don Vincenzo Calvosa, suo successore a Vallo. Dunque, non è un addio ma solo un arrivederci, anche perché – prima o poi – contiamo di passare per Taranto a salutarlo; chissà, forse in un prossimo 10 maggio: quel San Cataldo, in fondo, è anche un po’ nostro». Questo il messaggio del Comitato.