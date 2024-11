Vallo della Lucania: Angela Finocchiaro in scena con “Il Calamaro Gigante”

Il Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania, si prepara ad accogliere un nuovo entusiasmante appuntamento con la cultura. Mercoledì 19 novembre alle ore 21:00 andrà in scena il secondo spettacolo della stagione teatrale 2024/2025: Il Calamaro Gigante, una commedia divertente e coinvolgente con Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

La trama

Ispirato all’omonimo romanzo di Fabio Genovesi, lo spettacolo ci porterà in un viaggio fuori dal mondo e dallo spazio, seguendo le avventure di Angela e Montfort alla ricerca di un nuovo inizio e di un leggendario calamaro gigante. Un’occasione unica per ridere, riflettere e lasciarsi trasportare da una storia che parla di sogni, di vita e delle meraviglie della natura.

Le info utili

Appuntamento il 19 novembre ore 21.00, i biglietti per questo divertentissimo spettacolo sono acquistabili online su www.postoriservato.it o al botteghino del Teatro De Berardinis in via Badolato.

Un calendario ricco di appuntamenti

Il Comune di Vallo della Lucania conferma il suo impegno nel promuovere la cultura sul territorio, offrendo alla cittadinanza un calendario ricco di eventi e spettacoli per tutti i gusti. La direzione artistica di questa nuova stagione del Teatro De Berardinis è affidata al Teatro Parioli Costanzo.