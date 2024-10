Vallo della Lucania, alla “Provvidenza” l’Assemblea diocesana per l’inizio dell’anno pastorale

Il prossimo 8-9 ottobre si svolgerà a Vallo della Lucania presso il Cine-Teatro “La Provvidenza ”l’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale. L’Assemblea si svolgerà con due sessioni pomeridiane a partire dalle ore 17:00 al fine di favorire la partecipazione non soltanto dei presbiteri ma prevalentemente anche dei laici e degli operatori pastorali.

Il programma

Nella giornata di martedì 8 ottobre, ad aprire i lavori, dopo i saluti del Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e la recita dei Vespri, l’ex segretario generale della CEI Mons. Nunzio Galantino che terrà una relazione dal titolo “Pellegrini di una speranza, che non illude e non delude” a cui seguiranno gli interventi dei presenti, moderati dal vicario per la pastorale don Giovanni Di Napoli.

Il giorno successivo sono invece in programma le presentazioni dei cammini pastorali: alle ore 17.00 don Giovanni Di Napoli illustrerà la programmazione pastorale degli uffici, don Carlo Pisani presenterà il cammino di formazione dei diaconi permanenti, don Antonio De Marco presenterà il percorso spirituale per il Giubileo 2025, unitamente a don Angelo Tabasco che illustrerà gli aspetti organizzativi per le iniziative legate al Giubileo, dopo lo spazio affidato agli interventi dei presenti, moderati dal Vicario generale don Franco Pecoraro, si concluderanno i lavori con un momento di preghiera.

Un momento di riflessione

È un momento importante per la chiesa diocesana, a poco più di un anno dall’ingresso del suo nuovo pastore, che intende richiamare presbiteri, religiosi e laici impegnati nelle diverse attività pastorali nelle parrocchie a un cammino giubilare vissuto nello spirito di sinodalità per farsi autentici “pellegrini di Speranza”