Vallo della Lucania: al via la Scuola di Teologia per laici | VIDEO

Ha preso il via lunedì 8 gennaio la Scuola di Teologia per laici, un’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania e rivolta a formare i tanti fedeli che svolgono il proprio servizio nelle parrocchie quali lettori, ministri dell’Eucaristia, catechisti e all’interno delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. Il percorso si svolge in parallelo nelle due sedi di Capaccio Scalo, presso l’oratorio San Vito, e di Vallo della Lucania, presso il seminario diocesano, tutti i lunedì dalle 16 alle 18.

Il programma è articolato in tre moduli

Nel mese di gennaio la riflessione è dedicata al Vangelo di Marco che caratterizza questo anno liturgico, nel mese di febbraio l’attenzione sarà rivolta ai diversi aspetti della liturgia, mentre il mese di marzo sarà dedicato alla visione dell’ecologia integrale promossa da Papa Francesco attraverso i documenti del magistero: Laudato si, Fratelli tutti e Laudate Deum.

Il corpo docenti

Il corpo docenti individuato dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e da Don Giovanni Di Napoli, Vicario pastorale e coordinatore della scuola, è formato dallo stesso Don Giovanni Di Napoli, da Don Bruno Lancuba, Don Antonio De Marco, Don Gianluca Cariello, Don Carlo Pisani, Don Giuseppe Sette, Don Damiano Modena, Concepita Sica e Vito Rizzo.

Il costo dell’intero corso è di dieci euro volto a coprire le spese organizzative dell’evento formativo.