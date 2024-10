Vallo della Lucania: al via i lavori sulla SS488 ad Angellara

Iniziati i lavori di messa in sicurezza della SS488, nel Comune di Vallo della Lucania, che collega il centro cittadino con la frazione di Angellara. Due anni fa, una parte della carreggiata, era franata, causando problemi alla viabilità per tutta la comunità locale, considerato che il movimento franoso interessava il tratto iniziale che porta al paese, in prossimità di una curva.

Il progetto

Per la messa in sicurezza sono stati stanziati circa €700.000 così come aveva annunciato il primo cittadino Antonio Sansone lo scorso aprile. Si tratta di una strada di competenza provinciale, i cui lavori hanno subito un ritardo a causa di alcune perplessità della Soprintendenza. Al di sotto della strada, infatti, c’è un tunnel-ponticello che non può essere abbattuto.

Un tratto stradale di grande importanza

I paletti posti dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggi riguardavano quindi la conservazione del patrimonio storico e paesaggistico. Oggi con l’avvio dei lavori, questo cavillo sembra essere superato e a tutti i cittadini, verrà riconsegnato un tratto di strada di grande importanza perché collega diversi paesi tra loro, tra cui Cannalonga e Laurino