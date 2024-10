Vallo della Lucania, Aeroporto Salerno: nuovi collegamenti per il Cilento. Il Parco incontra le aziende di trasporto

Un incontro costruttivo quello che si è tenuto questa mattina, presso Palazzo Mainenti, a Vallo della Lucania organizzato dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con le aziende di trasporto pubblico locale, per discutere di possibili sistemi di collegamento tra il territorio cilentano e l’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi.

Grande opportunità per il Cilento

Nei saluti iniziali il Presidente Giuseppe Coccorullo ha evidenziato come il potenziamento di nuovi collegamenti con il territorio protetto, rappresenti non solo una sfida ma anche una grande “opportunità di sviluppo dell’intera area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”.

Una progettualità che verrà sottoposta agli Enti deputati all’autorizzazione come la Provincia di Salerno e la Regione Campania, così come affermato dal Vicepresidente del Parco Carmelo Stanziola: “Il Parco è una cabina di regia, deve accompagnare i processi di sviluppo del territorio”. In ultimo, l’intento per il Direttore Romano è quello di rendere il territorio accessibile non solo per i turisti ma anche per tanti residenti che con questi collegamenti potrebbero godere di un servizio importante.