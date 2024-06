Vallo della Lucania, abbandonano i rifiuti senza rispettare le regole: scattano le multe

L’amministrazione di Vallo della Lucania ha diffuso un video, che mostra vari cittadini (con volti e targhe oscurati) nell’atto di abbandonare rifiuti accanto ai cassonetti, senza rispettare gli orari e i giorni prestabiliti dalla raccolta. A tradire gli incivili, che presto riceveranno presso i propri domicili una sanzione pecuniaria di all’incirca 180 euro, una foto-trappola installata per scongiurare proprio tali gesti irrispettosi.

Il motivo della pubblicazione del video

A chiarire il motivo della pubblicazione del video il consigliere e capogruppo della maggioranza Antonio Bruno con una breve nota sul suo profilo Facebook: “Avremmo potuto non pubblicare il video e fare cassa con i verbali, ma a noi interessa vivere in un Comune civile“. “Basta con l’abbandono incivile dei rifiuti“, ha infine tuonato Bruno concludendo.

Un fenomeno ricorrente

Il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti è un problema ricorrente all’interno di tutto il territorio cilentano, una vera e propria piaga. Numerosi sono i cittadini che si fanno pochi scrupoli ad abbandonare rifiuti e oggetti vari (anche di grosse dimensioni) contaminando una natura che senza tali atti di inciviltà conserverebbe la propria purezza originale. A peggiorare la situazione il grande afflusso di turisti nei mesi estivi. Finora i mezzi messi in campo dai vari organi comunali e sovracomunali non hanno arginato il problema in modo sufficiente. Vedremo se la strategia adottata dal comune di Vallo della Lucania avrà effetti migliori.