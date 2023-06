Vallo: Comune punta a valorizzare la cultura enogastronomica mediterranea

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, è risultato beneficiario di un contributo di € 17.000,00 da parte della Regione Campania, finalizzato alla istituzione dei poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea.

Un polo per valorizzare la cultura enogastronomica mediterranea: gli obiettivi

Con apposito Avviso Pubblico la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha indetto una manifestazione di Interesse rivolta ai comuni in forma singola o associata, della Regione Campania , per la concessione di contributi finalizzati alla istituzione di uno o più poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea in particolare mediante la diffusione della conoscenza delle produzioni e delle tradizioni agroalimentari locali.

Il Comune di Vallo ha partecipato all’ Avviso in questione quale capofila di un ampio partenariato costituito con i Comuni di Alfano, Cannalonga, Ceraso, Gioi, Moia della Civitella, Novi Velia e con le Associazioni ”LivingLab MDnet”, “Biodistretto Cilento”, ”Cipolla cli Vatolla”, “Happy People”, Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus candidando il progetto dal titolo “MESA — MedDiet Eco-System Atelier@ – Atelier Internazionale della Dieta Mediterranea”, che si pone l’obiettivo di promuovere l’offerta agroalimentare locale attraverso azioni di comunicazione, di partecipazione delle imprese ad eventi e manifestazioni ed organizzando un tour itinerante del Mercato Rurale Naturale “Rareche”

L’iniziativa

Vallo in qualità di Ente capofila e titolare del finanziamento regionale partner del progetto anticiperà le risorse necessarie per l’attuazione del progetto dei poli per la valorizzazione del patrimonio legato alla cultura enogastronomica mediterranea, come di seguito meglio specificato: