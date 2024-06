Vacanza del Sorriso “dinamica”: coinvolgerà le famiglie beneficiarie in un tour tra i 12 paesi valdianesi

Dal giorno 1 all’8 luglio, come da oltre dieci anni, tante famiglie e tanti bambini oncoematologici, proveniente da tutta Italia, potranno beneficiare di una vacanza post ospedalizzazione, gratuita e ricreative, tra i meravigliosi paesi del Vallo di Diano.

La vacanza settimanale valdianese, denominata dall’organizzazione “Dinamica”, per via di un suggestivo e accattivante programma itinerante ricco di escursioni, visite guidate e attività ludiche, si svolgerà tra Sala Consilina, Padula, Teggiano, Montesano, Sassano, Monte San Giacomo, Buonabitacolo, Polla, Atena Lucana, San Rufo e Pertosa. Hotel, b&b, agriturismi, organizzazioni sociali, culturali, sportive, istituti privati ed enti pubblici, nonché, tantissimi volontari e singoli sostenitori, saranno coinvolti nell’accoglienza di questi speciali e meravigliosi turisti, che provengono da lunghi e impegnativi percorsi di cura.

La visita alla Certosa di Padula, ai centri storici e ai musei dei vari borghi, nonché, le attività ricreative e ludiche, svolte da artisti di strada e animatori, unitamente, ai graditissimi momenti gastronomici, a base di prodotti tipici, con ben sette pranzi e sette cene previste tra ristoranti e piazze, renderanno questa vacanza, oltre che dinamica, anche, indimenticabile, e gli impegnativi trasferimenti da un paese all’altro, saranno alleviati dal calore e dalla solidarietà profusi dalla generosa Comunità valdianese.

Per coloro che vorranno sostenere la Vacanza del Sorriso in Vallo di Diano è aperta la “Campagna Raccolta Prodotti e Servizi Utili” in modo diretto e materiale alle famiglie. Saranno graditi i generi quali: giocattoli, cappellini, magliette, gelati e torte, cesti prodotti tipici, nonché, piccole donazioni per la compartecipazione alle spese dei minibus per i trasferimenti e per i ristori durante il soggiorno settimanale.