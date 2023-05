Us Agropoli verso la finale playoff. Domenica c’è la Scafatese

L’Agropoli prepara la finale play-off regionale. Archiviata la semifinale play-off, l’Us Agropoli mette il mirino sulla prossima sfidante per la finale dei play-off regionali, la Scafatese.

Attesa per il match con la Scafatese

I ragazzi di mister Turco, dopo aver superato brillantemente il Città di Solofra per 2-0, adesso attendono domenica allo stadio “Raffaele Guariglia”, la Scafatese. I canarini dopo aver superato l’Audax Cervinara, nell’altra semifinale play-off, per 1-0, si apprestano ad affrontare l’Agropoli in quello che è stato il testa a testa per tutto il campionato alle spalle della corazzata San Marzano.

Nella stagione appena conclusasi, nelle due sfide che hanno visto scontrarsi le due compagini, i risultati sono stati di 1-1 ad Agropoli e di 0-2 per l’Agropoli sul campo della Scafatese, in entrambe le circostanze le partite sono state equilibrate, ma nella gara di ritorno i delfini hanno avuto la meglio grazie alla doppietta di Natiello.

Soddisfazione da parte del mister Turco

Domenica, molto probabilmente sarà questo il giorno della gara, si daranno battaglia le due squadre che si sono condivise la seconda piazza per tutta la stagione, l’Agropoli avrà dalla sua parte il fattore campo ed in più la possibilità di avere due risultati su tre nell’arco dei 120’.

Il mister Turco nel post partita della semifinale play off, si è dichiarato entusiasta della partita svolta, ma già concentrati in vista della finale play-off, il mister ha continuato chiedendo sforzi e sacrifici per ottenere il massimo risultato.

Grande attesa anche tra il pubblico Agropolese, che ha risposto presente contro il Solofra, Mister e Presidente si auspicano che le presenze possano aumentare ancora di più in vista di questa finale che potrà determinare molto in ambito promozione in Serie D.