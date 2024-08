US Agropoli: la notte porta tre nuovi ingaggi

Tre nuove ufficialità in casa Us Agropoli. “Quelli della notte”, come qualcuno ha simpaticamente ribattezzato i neo ingaggi bianco-azzurri perché ufficializzati rigorosamente in orario notturno, sono Gianmarco Limatola, Giovanni Grieco e Alessandro Sansone.

I nuovi acquisti

Per il primo, 32 anni, si tratta di un ritorno. Vanta 221 presenze, di cui 10 in serie C2 con la maglia dell’Ebolitana, e 41 reti.

Giovanni Grieco classe ‘03 con un passato nella Polisportiva Santa Maria, giunge invece ad Agropoli dopo un anno di stop, dovuto ad alcuni problemi fisici che sono stati messi da parte.

Infine ha firmato Alessandro Sansone, calciatore classe ‘01, centrocampista che ha ben figurato nel Buccino Volcei, compagine che è stata la sorpresa della scorsa stagione.

Il centrocampista è già a disposizione di Mister Ferullo, pronto a scendere in campo nel primo impegno stagionale in Coppa Italia.

Per i sostenitori dell’Agropoli una buona notizia dopo l’amichevole di ieri con la formazione juniores che non aveva regalato grossi spunti.