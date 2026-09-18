Politica

UPI Campania, eletti i consiglieri della Provincia di Salerno

Scopri i nuovi rappresentanti della Provincia di Salerno nel Consiglio direttivo di UPI Campania eletti a Palazzo Sant'Agostino. Tutti i dettagli

Di: Emilio Malandrino
Giuseppe Parente

Mercoledì scorso si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Assemblea UPI Campania, l’Unione Province d’Italia regionale. All’appuntamento istituzionale hanno preso parte i presidenti e i consiglieri in rappresentanza delle quattro province campane, chiamati a definire i nuovi assetti di governance dell’ente che tutela e coordina le autonomie provinciali sul territorio.

I nomi della delegazione salernitana

Per quanto riguarda la Provincia di Salerno, la delegazione ufficiale è composta dal presidente Giuseppe Parente, che partecipa in qualità di membro di diritto. Insieme a lui, l’assemblea ha eletto all’interno del nuovo consiglio i consiglieri provinciali Michele Ciliberti, sindaco di Olevano Sul Tusciano, e Roberto Antonio Mutalipassi, sindaco di Agropoli.

L’ingresso dei due amministratori locali rafforza il collegamento diretto tra le istanze del territorio e le politiche di coordinamento provinciale.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.