UPI Campania, eletti i consiglieri della Provincia di Salerno

Mercoledì scorso si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Assemblea UPI Campania, l’Unione Province d’Italia regionale. All’appuntamento istituzionale hanno preso parte i presidenti e i consiglieri in rappresentanza delle quattro province campane, chiamati a definire i nuovi assetti di governance dell’ente che tutela e coordina le autonomie provinciali sul territorio.

I nomi della delegazione salernitana

Per quanto riguarda la Provincia di Salerno, la delegazione ufficiale è composta dal presidente Giuseppe Parente, che partecipa in qualità di membro di diritto. Insieme a lui, l’assemblea ha eletto all’interno del nuovo consiglio i consiglieri provinciali Michele Ciliberti, sindaco di Olevano Sul Tusciano, e Roberto Antonio Mutalipassi, sindaco di Agropoli.

L’ingresso dei due amministratori locali rafforza il collegamento diretto tra le istanze del territorio e le politiche di coordinamento provinciale.