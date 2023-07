Unisce le forze la Granfondo del Tanagro: una perfetta sinergia di squadra

Un’instancabile opera di mesi e mesi di lavoro ha caratterizzato la preparazione della prossima edizione della Granfondo del Tanagro – Memorial Franca Priore e Pasquale Ammaccapane, che si terrà domenica 23 luglio lungo le strade del suggestivo Vallo di Diano. Questo evento sportivo di grande rilievo non sarebbe possibile senza la preziosa collaborazione e l’amicizia che si sono consolidate nel corso del tempo tra i diversi attori coinvolti. Insieme, hanno superato ostacoli difficili, pedalando nella stessa direzione e mettendo da parte interessi personali e posizioni di vantaggio.

La Granfondo del Tanagro rappresenta un valore aggiunto grazie alla rete di enti, associazioni e partner istituzionali che si sono uniti per supportare il Ciclo Team Tanagro. Di fronte a tutti, spiccano i sindaci dei tre comuni attraversati dalla gara amatoriale: Domenico Quaranta di San Pietro al Tanagro, Michele Marmo di San Rufo e Michele Di Candia di Teggiano. La loro presenza amministrativa rappresenta un impegno significativo, ma non si limita solo al sostegno morale della Granfondo. Per garantire la sicurezza di tutti i ciclisti amatoriali, saranno mobilitati i corpi di polizia municipale dei tre paesi, con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione e dell’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.

La manifestazione

Durante l’intera manifestazione, l’assistenza sanitaria ai partecipanti è una priorità assoluta. Anche quest’anno, saranno attivi La Colomba Soccorso, l’associazione di volontariato AVOSA e i nuclei di Protezione Civile di San Pietro al Tanagro e Teggiano, oltre alle Pro Loco dei tre centri attraversati dalla corsa. Lungo il percorso, i ciclisti troveranno un punto ristoro allestito dal personale del supermercato Cassiopea di Sant’Arsenio, in collaborazione con Acqua Santo Stefano di Montesano sulla Marcellana, un marchio storico della valle.

Il gran finale

Infine, il gran finale si svolgerà presso la località Setone di San Pietro al Tanagro, dove verrà offerto un pranzo di commiato a tutti i partecipanti. Nel frattempo, le iscrizioni alla Granfondo procedono speditamente sul portale Icron, con la possibilità di registrarsi fino al 21 luglio. Non perdete l’opportunità di regalarvi un weekend all’insegna dello sport e del benessere nell’estremo Sud della provincia di Salerno.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull’ottava edizione della Granfondo del Tanagro, che saranno comunicati durante la prossima conferenza stampa convocata a breve.