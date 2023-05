Salernitana: i granata beffano l’Atalanta e blindano il discorso salvezza

Trentacinquesima giornata dal sapore dolce per la Salernitana che dopo essersi vista interrotta la striscia positiva di otto risultati utili consecutivi, con la sconfitta di Empoli, torna alla vittoria. L’undici granata batte nel recupero l’Atalanta, per 1-0, chiudendo, in pratica, i giochi per la salvezza nella gara dell’Arechi contro i nerazzurri di Gianpiero Gasperini. Le rete di Candreva fa salire la Salernitana a quota 38 punti, con tre gare ancora da giocare la prima lunedì 22 in trasferta contro la Roma.

Salernitana – Atalanta: la cronaca della gara

Prima occasione della gara al 18’ quando gli ospiti ci provano con un colpo di testa di Zapata, bloccato da Ochoa. I bergamaschi si rivedono al 27’ con conclusione dalla distanza dell’ex Ederson, respinta lateralmente da Ochoa Granata poco incisivi davanti, nonostante le tre punte, e prima di tornare negli spogliatoi, al 42’, l’Atalanta torna pericolosa con un colpo di testa da ottima posizione di Zapata, che si spegne sul fondo.

Nella ripresa, al 10′, la prima vera opportunità per la Salernitana con Daniliuc che serve Dia in profondità: la sua conclusione da posizione favorevole termina alta sopra la traversa. Dopo due giri di lancette padroni di casa ancora pericolosi con un colpo di testa, in tuffo, di Piatek. Il match sembra, poi, trascinarsi al triplice fischio, complice la girandola dei cambi ed un ritmo non altissimo. Al 47’, però, arriva il gol vittoria della Salernitana con una gran conclusione di Candreva che vale l’1-0 finale. Nelle battute conclusive l’Atalanta ci riprova con Ederson ma l’opportunità sfuma nella morsa delle maglie granata.

Il tabellino

Salernitana – Atalanta 1 – 0

Reti: 47’ st Candreva.

Salernitana: Ochoa, Bradaric, Daniliuc, Vilhena, Botheim (35’ st Candreva), Coulibaly, Dia, Mazzocchi (19’ st Kastanos), Lovato, Pirola, Piatek. All. Paulo Sousa A disposizione: Fiorillo, Sepe, Sambia, Bohinen, Bonazzoli, Troost-Ekong, Gyomber, Maggiore, Nicolussi C..

Atalanta: Sportiello, Toloi, Koopmeiners, Ederson, De Roon, Djimsiti (26’ st Demiral), Scalvini, Zappacosta, Pasalic (1’ st Hojlund), Zapata (19’ st Muriel), Soppy (3’ st Okoli). All. Gian Piero Gasperini A disposizione: Musso, Rossi, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì (Mokhtar – Palermo).

Ammoniti: Lovato, Coulibaly (S), Scalvini, De Roon (A).

Angoli: 5 – 3 Recupero: 1’ pt, 5’ st.