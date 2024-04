Una gelateria del Cilento tra le migliori d’Italia secondo Gambero Rosso

Presentata la guida “Gelaterie d’Italia 2024” del Gambero Rosso, giunta alla ottava edizione. Come ogni anno il volume propone, regione per regione, gli indirizzi da non perdere se si vuole gustare un buon gelato.

Cilento in classifica

Gambero Rosso, grazie al contributo dei collaboratori della guida Gelaterie d’Italia, ha stilato un elenco dei luoghi dove gustare il miglior gelato. Tra questi, anche per questa edizione, figura un locale del Cilento e precisamente a Santa Maria di Castellabate. Si tratta della gelateria l’Ancora di Belmonte Domenico, appunto dal 1999 consigliata dalla prestigiosa rivista, quale Gelateria Artigianale di pregio oltre che Lounge Bar.

La passione di Domenico Belmonte, gelatiere da oltre 20 anni, è travolgente come l’ubicazione della gelateria che parla da sé. Infatti seduti davanti al panorama di cui gode la Gelateria, gustando una coppa di gelato si assapora non solo la dolcezza del prodotto artigianale fatto con prodotti di prima scelta, ma anche l’avvolgente atmosfera da sogno che trasmette la location unica e surreale.

Chi è Domenico Bamonte

Domenico Belmonte vanta un pedigree d’eccezione: dal 2021 è Presidente della Confederazione Gelatieri Europea nella quale confluiscono ben nazioni aderenti, ma le sue capacità emergono già dal lontano 2010 allorquando a Sorrento conquistò il Primo Premio al Campionato Italiano dei Gelatieri col gusto noce.

Tra i suoi “clienti” illustri anche Joe Biden, 46º presidente degli Stati Uniti, al tempo vicepresidente degli Stati Uniti d’America, che nel maggio del 2010 volle ritornare sulle spiagge della costiera amalfitana e cilentana dove si cementò, anni addietro, proprio l’amore per l’attuale seconda moglie Jill.

Belmonte è stato altresì protagonista con il gelato nella pellicola “c’è di nuovo una valigia sul letto”, con la regia di Eduardo Tartaglia. Un film con Maurizio Casagrande, Biagio Izzo, Veronica Mazza e Francesco Procopio.

Il 21 marzo scorso, invece, alla Camera dei Deputati è stato protagonista di un evento gustoso, con la conferenza stampa presieduta dal Presidente della XIII Commissione (Agricoltura), Mirco Carloni, per celebrare la 12ª “Giornata Europea del Gelato Artigianale” e la 36ª edizione di “Gelato a Primavera”.