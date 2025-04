Una “Finestra sul mondo “ fa tappa a Padula, alla scoperta della Casa Museo di Joe Petrosino

Le telecamere di InfoCilento, per la nuova puntata del programma televisivo “Una Finestra sul mondo”, fanno tappa nel cuore di Padula, per visitare l’unico museo in Italia dedicato ad un rappresentate delle forze dell’ordine, la Casa Museo Joe Petrosino; un luogo di memoria intitolato ad uno dei più celebri pionieri della lotta alla criminalità organizzata: Giuseppe “Joe” Petrosino.

Nato a Padula il 30 agosto 1860, Petrosino emigrò con la famiglia a New York nel 1873, dove intraprese una brillante carriera nella polizia, distinguendosi per il suo impegno contro la Mano Nera e le prime forme di mafia italo-americana. In compagnia del pronipote di Joe Petrosino, Nino Melito Petrosino, vi porteremo alla scoperta di questo luogo impregnato di legalità e valori. Sarà un viaggio fra storia e memoria.