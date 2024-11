“Una finestra sul mondo” a Ceraso, per scoprire la storia, le tradizioni e le bellezze da visitare

Ceraso, piccolo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è il protagonista del programma “Una finestra sul mondo“. Le telecamere di InfoCilento hanno catturato le bellezze naturalistiche da visitare e le tradizioni di questo incantevole comune.

Nella nuova puntata, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia di Ceraso, scoprendo le sue radici più profonde.

Un viaggio affascinante realizzato insieme ad alcuni componenti della proloco per scoprire le bellezze naturali e culturali, leggende ancestrali e una storia profondamente radicata nella vita degli abitanti. Non mancherà una panoramica sull’attività amministrativa e sui progetti futuri dell’Ente in compagnia del sindaco, Aniello Crocamo e del vicesindaco, Antonio Cerullo.

Il programma “Una finestra sul mondo” va in onda ogni mercoledì alle ore 21:15, su InfoCilento, canale 79 del digitale terrestre.