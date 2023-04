Una cena di beneficenza per permettere di realizzare il sogno di Vincenzo: fare il pane nel suo forno sociale

La Cooperativa Agricola Nuovo Cilento sarà la prima tappa del tour primavera/estate “A cena con Vincenzo” dell’associazione “Forno di Vincenzo – forno sociale di comunità”. Questa importante iniziativa di beneficenza si terrà venerdì 28 aprile alle ore 20:30 presso il ristorante “Al Frantoio” di San Mauro Cilento, nell’ambito della manifestazione “Aprile alle erbe” organizzata dalla Coop. Nuovo Cilento.

La cena sociale e il sogno di Vincenzo

La cena sociale ha come obiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature, che permetteranno all’associazione di realizzare il sogno di Vincenzo: fare il pane nel suo forno sociale.

Vincenzo è un ragazzo di 30 anni con sindrome della X-Fragile, un disturbo dello spettro autistico associato ad una condizione genetica conosciuta.

Ha studiato all’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento e grazie all’aiuto degli insegnanti, del personale ATA e del preside, ha acquisito competenze fondamentali, non solo professionali ma anche in termini di autostima e autodeterminazione, che sono fondamentali per la definizione del suo progetto.

Come partecipare

Partecipando alla cena sociale, gli ospiti potranno contribuire alla realizzazione del sogno di Vincenzo e sostenere l’associazione “Forno di Vincenzo – forno sociale di comunità”.

Per informazioni e prenotazioni:

Ristorante Al Frantoio

tel. 0974 903243