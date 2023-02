“Una cartolina per la Pace”, a Battipaglia un’iniziativa per dire stop al conflitto in Ucraina

Il desiderio di pace è un bisogno primario per l’umanità e la situazione attuale del mondo lo rende ancora più urgente. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Battipaglia ha organizzato un evento speciale presso la Sala Conferenze “Domenico Vicinanza”, che si terrà alle ore 10 di domani 28 febbraio, per presentare l’iniziativa “Una Cartolina per la Pace”.

L’iniziativa

L’evento vedrà la partecipazione di importanti personalità del territorio, tra cui la sindaca Cecilia Francese e l’assessore alla cultura Silvana Rocco, Gabriele Granato di Fare Digitale, Francesco Manzo di Liberi di Educare e Giovanni Paolo Provenza del Forum dei Giovani. Tutti insieme si uniranno per promuovere la cultura della pace e dell’armonia tra le persone.

Il tema centrale della giornata sarà la presentazione dell’iniziativa “Una Cartolina per la Pace”. Un gesto semplice ma significativo, che consiste nell’invio di una cartolina contenente un messaggio di pace e solidarietà ad altre persone in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di diffondere il messaggio di pace a livello globale e di promuovere un dialogo costruttivo tra le persone di diverse culture.

Una Cartolina per la Pace ad un anno dalla Guerra in Ucraina

L’evento si tiene a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, che ha causato sofferenze immense per le persone coinvolte. L’iniziativa “Una Cartolina per la Pace” è nata in risposta all’appello del Papa Francesco che ha chiesto la fine delle ostilità e il silenzio delle armi. L’Amministrazione comunale di Battipaglia ha deciso di aderire all’appello e di promuovere un’iniziativa a livello locale per contribuire alla diffusione della cultura della pace.

L’evento di domani è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e contribuire ad un momento di riflessione e di comunità. La presenza di personalità locali di rilievo e il coinvolgimento di organizzazioni importanti conferiscono all’iniziativa un valore aggiunto e un’importanza particolare.

L’iniziativa è un’occasione unica per promuovere la pace e la solidarietà tra le persone di tutto il mondo. L’Amministrazione comunale di Battipaglia invita tutti a partecipare a questo evento importante e a unirsi alla diffusione del messaggio di pace e armonia tra le persone.