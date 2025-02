Una buona Polisportiva Basket Agropoli perde di misura contro la prima della classe

Al “Pala di Concilio” la Polisportiva Basket Agropoli perde 68-71 con Pozzuoli, nonostante un’ottima prestazione.

La gara

Nel primo quarto Pozzuoli comincia subito forte, portandosi avanti sfruttando molto il lungo sotto canestro. La Polisportiva Basket Agropoli prova a prendere le contromisure e riesce ad accorciare un po’ le distanze con i canestri di Di Mauro, Lepre e Egnow; al termine del primo quarto il parziale è di 12-20.

Nel secondo quarto la squadra prova a rientrare in partita con Borrelli che piazza un paio di triple importanti e riporta i delfini fino al -3, poi Pozzuoli reagisce e ritrova un nuovo distacco fino al 32-37 al termine della prima frazione.

Nel terzo quarto, dopo un avvio complicato, i delfini iniziano a difendere e realizzare canestri con le triple di Palma, Tempone e i canestri di Lepre e Borrelli. Pozzuoli in affanno chiude il terzo quarto sul risultato di 51-55.

Nell’ultimo quarto il match si gioca punto a punto con i delfini che provano il sorpasso con i canestri di Palma e Lybaek. Il risultato resta in parità fino all’ultimo minuto quando i delfini perdono un possesso in fase offensiva e Orefice in contropiede piazza la tripla che determina l’incontro, sulla sirena Lepre prova a rendere meno amaro il risultato.

Termina 68-71 l’incontro con Pozzuoli che continua a dominare la stagione al comando della classifica, mentre per i delfini ottima prova da cui poter ripartire.