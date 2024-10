Un volto del Cilento se n’è andato: addio a “Peppe di Rutino”

Una notizia che ha rattristato le comunità cilentane: è venuto a mancare all’età di 58 anni Giuseppe Pastena, noto a tutti come Peppe di Rutino. Un personaggio singolare e indimenticabile, un volto familiare che per anni ha solcato le strade del Cilento e non solo.

Il personaggio

Peppe era un uomo semplice, conosciuto per la sua abitudine di vendere santini, un’attività che lo portava a spostarsi nei luoghi più impensabili. In passato seguiva le carovane di tifosi cilentani, in particolare dell’Agropoli, riuscendo a sorprendere tutti quando si faceva trovare in Sicilia, Calabria o Puglia, prima ancora dell’arrivo delle tifoserie organizzate, pronto ad attendere i supporters con i suoi immancabili santini.

In altre circostanze “indossava” i panni del parcheggiatore. Più di una persona lo ha incontrato in questo suo improvvisato mestiere finanche a Roma o a Napoli. A Salerno, invece, la sua attività gli costò cara poiché venne fermato dagli uomini della Polizia in quanto abusivo.

La sua figura, così particolare, ha lasciato un segno indelebile in quanti lo hanno conosciuto. “Peppe di Rutino era un pezzo di storia del nostro Cilento“, ha commentato un cittadino.