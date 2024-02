Un Referendum online per scegliere il nome del cineteatro a Capaccio | VIDEO

Mentre continuano in modo serrato i lavori presso il nuovo cineteatro in piazza Santini a Capaccio Scalo, il sindaco Franco Alfieri tramite una delibera della giunta comunale ha comunicato che ci sarà la creazione di un Comitato per scegliere la nuova intitolazione dello stesso. Questo comitato sarà composto da cinque persone di spicco.

Saranno scelte personalità importanti proprio nel mondo artistico, dello spettacolo e culturale a livello nazionale, che avranno il compito di suggerire nomi di rilevanza e prestigio per l’intitolazione dell’ex Cinema Myriam. Successivamente saranno i cittadini del comune di Capaccio Paestum a scegliere il nome del cineteatro attraverso un Referendum online. Questo per far in modo che ogni cittadino si senta parte integrante di questa importante decisione per il paese.