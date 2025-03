Un ponte tra la costa del Cilento e la Croazia: protagonisti gli studenti dell’Ancel Keys

Ci sono esperienze che lasciano il segno, che aprono la mente e il cuore, trasformando giovani studenti in cittadini del mondo. È esattamente ciò che è accaduto agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, che dal 4 marzo 2025 hanno vissuto un’avventura indimenticabile a Spalato, in Croazia, nell’ambito del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Il viaggio degli studenti cilentani

Due gruppi, ognuno composto da 15 allievi accompagnati da due docenti tutor e due accompagnatori, hanno intrapreso un viaggio che ha cambiato loro la vita. Il primo gruppo ha trascorso 14 giorni in terra croata, mentre il secondo ha prolungato il soggiorno fino a 21 giorni.

Non è stato solo un viaggio fisico, ma un tuffo in una nuova cultura, un’opportunità per scoprire se stessi e superare i propri limiti.

Le attività

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di lavorare in ristoranti, hotel e strutture turistiche di alto livello, mettendo alla prova le loro abilità nei settori della ristorazione, sala-bar e accoglienza turistica. Non si sono limitati a osservare: hanno partecipato attivamente, hanno imparato nuove tecniche, affinato le loro capacità e scoperto il valore dell’impegno e della professionalità in un ambiente internazionale.

Ma il PCTO non è stato solo formazione. È stato un viaggio di crescita personale. “Questa esperienza mi ha permesso di crescere non solo a livello professionale, ma anche umano. Ho stretto amicizie importanti e ho acquisito sicurezza nel comunicare in una lingua straniera”, racconta Elisabetta, studentessa di origine ucraina, con un sorriso carico di emozione.

Anche Francesca, Federico e Gabriele hanno parlato con entusiasmo di questa esperienza, sottolineando quanto abbia aperto loro gli occhi su un futuro fatto di nuove possibilità, nuove sfide e nuove ambizioni.