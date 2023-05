Un ponte tra Cilento e Costiera Amalfitana per lo sviluppo economico e commerciale

Un ponte che unisca la costiera Cilentana con quella Amalfitana attraverso la formazione del Distretto diffuso del commercio “La terra dei miti“, in un ottica di sviluppo economico e commerciale del territorio. È questo l’obiettivo primario che il Comune di Camerota, capofila del progetto, intende raggiungere unitamente ai comuni di Celle di Bulghetia, Torre Orsaia, Vibonati, Cetara e Maiori.

Una importante iniziativa per il Cilento

Una grande opportunità per l’intera area cilentana come sottolineato dal consigliere delegato al turismo del comune di Camerota Francesco Saturno.

“Questo distretto diffuso del commercio è l’incontro tra la Costiera cilentana e quella Amalfitana – ha affermato il consigliere Saturno – Si tratta di un progetto iniziato lo scorso un anno con il supporto del Sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Abbiamo accolto la richiesta della regione Campania di creare dei distretti diffusi del commercio. Una richiesta che per noi si è trasformata in una grande opportunità per unire le due costiere in un entusiasmante progetto commerciale e turistico“.

L’iter

Saturno precisa: “Ora siamo alle fasi finali di questo progetto. A breve faremo un incontro pubblico con la popolazione durante il quale spiegheremo a tutti i commercianti e agli operatori turistici quelle che sono le affettive opportunità che il distretto diffuso del commercio potrà offrire. La regione Campania ha affermato che nel mese di Giugno arriveranno i finanziamenti per la realizzazione del distretto”.