Un nuovo monumento a Roccadaspide per ricordare i caduti di Nassiriya

Roccadaspide si prepara a vivere una giornata di profonda emozione e riconoscimento istituzionale. Il prossimo 26 settembre 2026, alle ore 16:00, la comunità cilentana inaugurerà un nuovo monumento dedicato alla memoria dei militari italiani caduti a Nassiriya. L’opera troverà collocazione nel piazzale antistante la Stazione dei Carabinieri, situata in via Gaetano Giuliani 106, trasformandosi in un punto di riferimento permanente per il ricordo del sacrificio compiuto da quanti hanno servito lo Stato lontano da casa.

Il programma della cerimonia e il concerto della banda musicale

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio con il taglio del nastro e la scopertura del monumento, un momento solenne pensato per rinsaldare il legame tra la cittadinanza e le forze dell’ordine. Subito dopo la cerimonia inaugurale, i partecipanti si sposteranno presso la Chiesa della Natività di Roccadaspide per la celebrazione della Santa Messa. Le celebrazioni si concluderanno in Piazza XX Settembre, dove la cittadinanza potrà assistere al concerto bandistico della Banda dell’Arma dei Carabinieri, un evento musicale di alto profilo che unisce la comunità nel segno dell’arte e della riconoscenza civile.

Il tributo dell’amministrazione comunale

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di lasciare un segno tangibile di rispetto verso chi ha perso la vita per la pace internazionale. Come sottolineato dal primo cittadino, l’opera rappresenta un debito di gratitudine inestinguibile verso gli uomini e le donne in uniforme.

Come dichiarato dal Sindaco Iuliano:

“Il monumento in memoria dei Caduti di Nassiriya che si inaugurerà il 26 settembre p.v. presso la Stazione dei Carabinieri di Roccadaspide vuole essere, innanzitutto, un tributo che l’Amministrazione Comunale di Roccadaspide intende rivolgere alla pace e al dovere, e per ricordare il debito di gratitudine che tutti noi abbiamo verso chi indossa l’uniforme per servire il Paese. A quelle vittime, come a tutte le vittime di terrorismo che nel compimento del proprio dovere hanno sacrificato la propria vita, va il ricordo commosso di tutta la Città di Roccadaspide.”

Il sindaco ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento particolare ai vertici dell’Arma, tra cui il comandante della stazione locale, maresciallo Domenico Castiello, il comandante della compagnia di Agropoli e il comando provinciale, per il lavoro quotidiano a tutela della legalità e della sicurezza sul territorio. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di condivisione e memoria collettiva.