Un manifesto di protesta contro l’amministrazione di Casal Velino: Marina in “degrado”, il sindaco risponde

“Onesti cittadini di Marina” protestano. La località a cui ci si riferisce è la frazione del comune di Casal Velino, amministrato dal sindaco Silvia Pisapia. I manifesti, affissi negli spazi riservati presenti fra le vie di Marina di Casal Velino, sono un atto d’accusa contro l’amministrazione che, secondo quanto si legge, avrebbe lasciato la località turistica in uno stato di abbandono.

Cosa si contesta

All’attenzione della cittadinanza e della giunta comunale una serie di problematiche quali la manutenzione e gestione dell’area portuale, le condizioni del Lungomare Speranza e di Piazza Marconi, così come il Piazzale Grandi Eventi, l’insufficiente illuminazione ed il malfunzionamento delle sistema di videosorveglianza.

I firmatari del manifesto si dicono stufi delle risposte dell’amministrazione, chiedono pronti interventi e soluzioni concrete, soprattutto a ridosso di una nuova stagione balneare. In particolare, sottolineano l’esigenza di dragare il porto, sistemare “i marmi e i muretti divelti dalle mareggiate”, l’esigenza di curare e sostituire il verde pubblico dove necessario.

L’amministrazione risponde

La sindaca di Casal Velino, Silvia Pisapia, fa sapere che è sua intenzione rispondere al manifesto con un documento proprio, spiegando punto per punto quali siano le azioni già intraprese per rimediare ai danni dovuti alle mareggiate, che in tempi brevissimi saranno portate a completamento, e quanto già chiesto agli enti preposti circa la situazione portuale, da realizzare secondo condizioni meteoriche favorevoli.

La risposta dell’amministrazione servirà, secondo il primo cittadino, per chiarire le dinamiche delle procedure dei lavori pubblici, l’interessamento continuo alle problematiche di tutto il territorio, nonostante un periodo particolarmente difficile per tutti i comuni, ma anche per puntualizzare alcune inesattezze presenti e sollevate all’interno dell’atto d’accusa.

Per quanto riguarda il previsto aumento degli “stipendi per il prossimo anno”, la sindaca Pisapia puntualizza: “Per indennità non è stata prodotta nessuna forma di aggravio sulle casse comunali”.