Un importante convegno ad Eboli su giovani e servizio civile

Domani mercoledì 7 giungo, a partire dalle ore 16.00, presso l’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del Comune di Eboli, si terrà un convegno promosso dall’Associazione Comunità Emmanuel dedicato al Servizio Civile Universale: un’opportunità unica per conoscere da vicino l’importante lavoro svolto dai giovani volontari nella nostra città.

Gli interventi

Durante il convegno interverranno i responsabili dei progetti territoriali e i giovani volontari che condivideranno le loro esperienze e vissuti. Sarà l’occasione per scoprire come il Servizio Civile Universale contribuisca a creare un impatto positivo nella società e come i giovani volontari possano fare la differenza.

Il Servizio Civile Universale, infatti, offre ai giovani l’opportunità di impegnarsi attivamente nelle comunità locali, partecipando a progetti di volontariato in vari settori, come l’assistenza sociale, l’ambiente, la cultura e l’educazione. Durante il servizio, i volontari acquisiscono competenze fondamentali, che arricchiscono il bagaglio di conoscenze personali e professionali e, contestualmente, contribuiscono al benessere della società nel suo complesso.

La giornata

L’evento sarà anche un’occasione per scoprire le diverse modalità di partecipazione e per ottenere informazioni dettagliate sui progetti attivi sul nostro territorio.

Intervengono: Dott.ssa Antonella Grandinetti, Responsabile U.O.C Ser. D Salerno, Domenico Porcelli. Responsabile “Comunità Emmanuel”, Armando De Martino, Presidente “Noi amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli”, Giuliano D’Angelo, Presidente “Croce Rossa Italiana- Comitato di Serre”, Antonio Gasparro, Presidente “Atletica Delta Ebolitana Valle del Sele”, Vincenzo Benincasa, Responsabile “Coop. Sociale Stalker”.

I saluti istituzionali saranno affidati a Mario Conte Sindaco Comune di Eboli, Alessia Palma Assessore Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Damiana Masiello Assessore Politiche Sociali e Sport e Andrea Simeone Coordinatore Forum dei Giovani della Città di Eboli. Modera la giornalista Laura Naimoli