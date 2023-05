Un evento per promuovere le eccellenze locali: Pisciotta, storie di olio e alici

“Pisciotta Storie di Olio e Alici: Un Weekend di Eccellenze Locali tra Gusto e Cultura”

Un appuntamento per promuovere le due più grandi eccellenze del territorio di Pisciotta: l’olio e le alici. Si chiama infatti proprio “Pisciotta – storie di olio e alici” l’evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Flag porti di Velia e con il Circolo Nautico di Portosalvo. L’appuntamento è per il prossimo weekend, il 26 e il 27 maggio.

Il programma del 26 maggio

Si inizia venerdì con una mostra fotografica e pittorica in programma a Marina di Pisciotta, presso il circolo nautico. Interverranno il sindaco Ettore Liguori, Carmine Farnetano del Flag Porti di Velia, Pasquale Grimaldi, presidente del Circolo Nautico, il presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo Vincenzo Speranza e l’assessore regionale a pesca ed agricoltura, Nicola Caputo.

Nell’occasione verrà presentato il libro “Piccolo periplo del mare di Velia” scritto dal professore Elio De Magistris. In serata, dalle ore 20, previsto un percorso enogastronomico a base di alici di menaica ed olio pisciottano. Alle 23, invece, il dj set con Don Rafaelo.

Sabato 27 maggio

Sabato 27 maggio si proseguirà con la mostra e il percorso gastronomico. Dalle 22, ad arricchire l’evento, il concerto di musica popolare dei Rotumbé.