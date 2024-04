Un capolavoro del Rinascimento torna a splendere: ok al restauro delle statue di Giovanni da Nola di Buccino

Il prossimo 4 aprile 2024 le statue lignee dell’Arcangelo Gabriele e della Vergine Maria, realizzate da Giovanni da Nola nel XVI secolo, saranno trasferite al laboratorio di restauro Cartusia di Salerno.

L’opera, considerata uno dei massimi capolavori giovanili del maestro, versava da lungo tempo in un preoccupante stato di conservazione. Grazie al generoso finanziamento della professoressa Elizabeth F. Defeis, giurista newyorkese di fama mondiale originaria di Buccino, e all’impegno dell’associazione “Buccinesi nel Mondo“, le due statue saranno finalmente restaurate e restituite alla comunità.

Un restauro innovativo

L’intervento di restauro, che si svolgerà nel rispetto dei principi della moderna conservazione, prevede diverse fasi: pulitura, consolidamento del supporto ligneo, stuccatura e reintegrazione delle lacune, ritocco pittorico.

Inoltre, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative come la ricostruzione 3D, sarà possibile creare un modello digitale ad alta risoluzione delle statue, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare ogni dettaglio e di apprezzare la bellezza e la maestria scultorea di Giovanni da Nola.

Un’occasione per la cultura e il territorio

Il progetto di restauro assume un valore significativo non solo per la salvaguardia di un prezioso patrimonio artistico, ma anche per la promozione culturale del territorio di Buccino e dell’intera Campania.