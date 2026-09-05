Ultima domenica di libertà: 5 luoghi del Salernitano dove staccare la spina prima del suono della campanella

Le valigie dell’estate sono quasi tutte in soffitta, i quaderni nuovi profumano ancora di cartoleria, ma settembre in provincia di Salerno regala sempre qualche domenica di grazia: temperature miti, spiagge finalmente libere dalla folla agostana, e un’atmosfera sospesa che invita a un’ultima boccata d’aria prima che suoni la campanella. Ecco la nostra classifica delle cinque destinazioni ideali per una domenica di puro relax, pensata per famiglie, coppie e chiunque voglia ricaricare le batterie prima dell’autunno.

5. Oasi Naturalistica di Persano

Al quinto posto un rifugio verde spesso sottovalutato: l’Oasi WWF di Persano, tra i comuni di Serre e Campagna, offre sentieri ombreggiati lungo il fiume Sele, avvistamenti di aironi e cicogne, e un silenzio che sembra lontano anni luce dal caos estivo. Perfetta per una passeggiata lenta con pic-nic al seguito, è la scelta giusta per chi cerca relax immerso nella natura senza allontanarsi troppo dal capoluogo.

4. Certosa di San Lorenzo, Padula

Per una domenica che unisce relax e cultura, la Certosa di Padula regala chiostri monumentali, silenzi antichi e una scala a chiocciola che è già di per sé uno spettacolo. Passeggiare tra le sue mura, patrimonio UNESCO, con la luce settembrina che filtra tra le colonne, è un modo diverso ma altrettanto rigenerante di chiudere l’estate, magari abbinando la visita a un pranzo tipico nel Vallo di Diano.

3. Castellabate

Resa celebre dal cinema, Castellabate conserva a settembre tutto il suo fascino senza la calca di luglio e agosto. Il lungomare è ideale per una passeggiata rilassata, il borgo antico invita a perdersi tra vicoli e botteghe, e il mare, ancora tiepido, regala gli ultimi bagni della stagione in un’atmosfera decisamente più quieta.

2. Le Grotte di Pertosa-Auletta

Al secondo posto un’esperienza che sorprende sempre: una gita in barca nel sottosuolo, lungo il fiume sotterraneo più lungo d’Europa. La temperatura costante delle grotte di Pertosa – Auletta (circa 15 gradi) è un toccasana dopo il caldo estivo, e il percorso guidato tra stalattiti e leggende locali regala una domenica diversa dal solito, adatta anche ai più piccoli prima del rientro sui banchi.

1. Palinuro e Marina di Camerota

Al primo posto della nostra classifica non poteva che esserci uno dei gioielli del Cilento: Palinuro, con le sue acque cristalline e la vicina Baia degli Infreschi a Marina di Camerota, area marina protetta raggiungibile in barca o con una piacevole camminata panoramica. A settembre il litorale si svuota, il mare resta caldo e limpido, e una gita in barca alla scoperta delle grotte marine diventa il modo perfetto per congedarsi dall’estate con un ricordo indelebile prima di tornare tra i banchi di scuola.