Cilento

Ultima domenica di libertà: 5 luoghi del Salernitano dove staccare la spina prima del suono della campanella

Settembre non è ancora finito e il mare, i borghi e la natura del Cilento aspettano ancora chi cerca relax prima del rientro a scuola: ecco la nostra classifica delle cinque mete perfette per un'ultima domenica di pausa

Di: Fiorenza Di Palma
Baia Infreschi

Le valigie dell’estate sono quasi tutte in soffitta, i quaderni nuovi profumano ancora di cartoleria, ma settembre in provincia di Salerno regala sempre qualche domenica di grazia: temperature miti, spiagge finalmente libere dalla folla agostana, e un’atmosfera sospesa che invita a un’ultima boccata d’aria prima che suoni la campanella. Ecco la nostra classifica delle cinque destinazioni ideali per una domenica di puro relax, pensata per famiglie, coppie e chiunque voglia ricaricare le batterie prima dell’autunno.

5. Oasi Naturalistica di Persano

Persano

Al quinto posto un rifugio verde spesso sottovalutato: l’Oasi WWF di Persano, tra i comuni di Serre e Campagna, offre sentieri ombreggiati lungo il fiume Sele, avvistamenti di aironi e cicogne, e un silenzio che sembra lontano anni luce dal caos estivo. Perfetta per una passeggiata lenta con pic-nic al seguito, è la scelta giusta per chi cerca relax immerso nella natura senza allontanarsi troppo dal capoluogo.

4. Certosa di San Lorenzo, Padula

Certosa di Padula

Per una domenica che unisce relax e cultura, la Certosa di Padula regala chiostri monumentali, silenzi antichi e una scala a chiocciola che è già di per sé uno spettacolo. Passeggiare tra le sue mura, patrimonio UNESCO, con la luce settembrina che filtra tra le colonne, è un modo diverso ma altrettanto rigenerante di chiudere l’estate, magari abbinando la visita a un pranzo tipico nel Vallo di Diano.

3. Castellabate

San Marco di Castellabate, porto

Resa celebre dal cinema, Castellabate conserva a settembre tutto il suo fascino senza la calca di luglio e agosto. Il lungomare è ideale per una passeggiata rilassata, il borgo antico invita a perdersi tra vicoli e botteghe, e il mare, ancora tiepido, regala gli ultimi bagni della stagione in un’atmosfera decisamente più quieta.

2. Le Grotte di Pertosa-Auletta

Grotte di Pertosa-Auletta

Al secondo posto un’esperienza che sorprende sempre: una gita in barca nel sottosuolo, lungo il fiume sotterraneo più lungo d’Europa. La temperatura costante delle grotte di Pertosa – Auletta (circa 15 gradi) è un toccasana dopo il caldo estivo, e il percorso guidato tra stalattiti e leggende locali regala una domenica diversa dal solito, adatta anche ai più piccoli prima del rientro sui banchi.

1. Palinuro e Marina di Camerota

Bozza automatica

Al primo posto della nostra classifica non poteva che esserci uno dei gioielli del Cilento: Palinuro, con le sue acque cristalline e la vicina Baia degli Infreschi a Marina di Camerota, area marina protetta raggiungibile in barca o con una piacevole camminata panoramica. A settembre il litorale si svuota, il mare resta caldo e limpido, e una gita in barca alla scoperta delle grotte marine diventa il modo perfetto per congedarsi dall’estate con un ricordo indelebile prima di tornare tra i banchi di scuola.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.