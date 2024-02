Ufficio postale di Petina chiude per lavori: si punta al progetto “Polis”

L’ufficio postale del comune di Petina rimarrà chiuso per dieci giorni. A darne comunicazione all’ente, Poste Italiane, che ha fatto sapere ad amministratori e cittadini che l’Ufficio Postale resterà chiuso fino al 1 marzo 2024 a causa di alcuni lavori infrastrutturali che dovranno essere effettuati presso la sede di via Mansi.

I lavori

I lavori da effettuare, nello specifico, sono quelli previsti dal progetto “Polis” che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali e a creare uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Ecco dove dovranno rivolgersi gli utenti

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali dei comuni limitrofi e, in particolare, all’Ufficio Postale di degli Alburni, sito in Piazza Biagio Germano 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45 e dotato di ATM; all’Ufficio Postale di Polla, sito in via Della Massicella 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 e dotato di ATM.

Dal 20 al 28 febbraio, inoltre, sarà disponibile, presso l’Ufficio Postale di Sicignano Degli Alburni, uno sportello dedicato alla consegna di pacchi, alla corrispondenza inesitata e alle operazioni radicate all’ufficio di Petina.