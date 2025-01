Ubaldo Serra: un nuovo volto nel Consiglio comunale di Agropoli

Novità nel consiglio comunale di Agropoli dopo la nomina ad assessore di Elvira Serra. Ubaldo Serra, candidato e primo dei non eletti con la lista “Città Futura”, ha espresso grande entusiasmo ed emozione per il suo ingresso in assise. In un post sui social media, ha sottolineato la sua determinazione a mettersi al servizio della comunità e a rappresentare al meglio i concittadini.

Un impegno per la crescita della città

«Ricoprirò questa carica cercando di esserne all’altezza, mettendo passione e determinazione, come sempre ho fatto – ha detto Ubaldo Serra – Sarà per me una nuova esperienza di crescita politica e personale».

Un invito alla partecipazione

«Il mio costante impegno sarà per lo sviluppo della città rappresentando al meglio i concittadini, mettendo anche a disposizione la mia esperienza e professionalità a sostegno dell’azione amministrativa con la lista “Città Futura” insieme alla dott.ssa Elvira Serra», ha concluso.