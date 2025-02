Agropoli: Ubaldo Serra entra in consiglio comunale | VIDEO

“Il mio costante impegno sarà per lo sviluppo della città rappresentando al meglio i concittadini, mettendo anche a disposizione la mia esperienza e professionalità a sostegno dell’azione amministrativa”. Lo ha ribadito ai microfoni di InfoCilento pochi istanti prima di insediarsi nel consiglio comunaledi Agropoli, Ubaldo Serra.

Le dichiarazioni

“Metterò a disposizione della comunità la mia esperienza affiancando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mutalipassi per cercare di offrire spunti e far crescere sempre più la città di Agropoli”, ha detto il neo consigliere.

“Finalmente riesco ad entrare in consiglio comunale, come molti sanno ho fatto sempre politica di partito, ho lavorato dietro le quinte quindi per me questa è una nuova esperienza anche dal punto di vista amministrativo e spero che riesco a crescere anche in questa senso. – aggiunge Serra – Sono stato all’epoca il primo dei non eletti, è stata una bella campagna elettorale anche se abbastanza ferrata, però la soddisfazione c’è stata perché mi hanno sostenuto tanti amici per la stima personale che avevano in me. Credo che subentrerò in commissione turismo, ambiente e cultura, poi vediamo man mano di poter iniziare a buttare le basi per qualcosa di più importante.”

“Ho una visione un po’ più europea di Agropoli, credo che bisogna investire molto sulle politiche giovanili, attirare imprenditori ad investire sul territorio per aumentare i posti di lavoro, investire tanto sul turismo, sulla destagionalizzazione del turismo e sulla qualità del turismo perchè poi c’è bisogno di muovere l’economia; bisogna evitare che molti giovani che hanno delle idee vadano via dai nostri territori, dal Cilento in particolare, da Agropoli che ha tante potenzialità. L’Amministrazione deve essere brava a supportali e ad accompagnarli in un percorso di investimento sul territorio, bisogna lavorare anche nella cultura e le radici del Cilento per i giovani perchè devono capire nel posto in cui sono nati le potenzialità che ha questo territorio per poterci investire nel futuro”, ha concluso.