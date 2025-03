U.S. Agropoli: mister Ferullo presenta la sfida con l’Ebolitana | VIDEO

Il tecnico dell’Agropoli Osvaldo Ferullo prima del derby contro l’Ebolitana ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Infocilento dichiarando: “Siamo arrabbiati dopo il pareggio con la Calpazio, ma allo stesso tempo vogliamo rifarci cercando di far risultato sul difficile campo dell’Ebolitana”.

Inoltre il mister dei bianco-azzurri ha sottolineato l’importanza del gruppo in un momento così delicato come quello che sta vivendo l’Agropoli: “con i personalismi non si va da nessuna parte, dobbiamo continuare a lavorare da squadra se vogliamo uscire da questa situazione difficile e salvarci”.

Sarà un derby con una posta in palio molto alta in vista della lotta salvezza che vede poche partite al termine della stagione.