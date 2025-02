U.S. Agropoli: lascia il club manager Rosario Cerminara

Caos in casa Agropoli. Se pare risolta la crisi che per alcuni giorni ha creato tensione tra società e gruppo squadra, nella dirigenza continuano gli addii. Dopo quello di Stefano Squitieri nelle scorse settimane, saluta anche Rosario Cerminara, tassello fondamentale nel nuovo corso bianco-azzurro, soprattutto sul fronte nel mercato. A lui si deve la costruzione di una rosa che seppur giovane non ha sfigurato in questo torneo.

Le parole di Cerminara

“Consapevole di aver profuso alla causa, per quanto di mia competenza, grande entusiasmo ed impegno, auguro un prosieguo ricco di soddisfazioni e risultati sportivi, in linea con la centenaria storia della società”, scrive Cerminara.

Il futuro

Al momento non sarà rimpiazzato il suo ruolo anche se le novità dirigenziali non dovrebbero mancare con l’ex gloria agropolese, Iginio Serrapede, che potrebbe diventare nuovo presidente dei bianco-azzurri a breve.

Ma c’è anche chi parla di novità sul fronte dello staff tecnico. L’addio di Cerminara potrebbe convincere a lasciare anche l’allenatore Ferullo con l’esperto Pasquale Santosuosso in pole per una eventuale sostitutuzione.