Qual è il futuro dell’U.S. Agropoli. A fare il punto è il presidente Nicola Volpe, dopo la presentazione della domanda di ripescaggio per l’ammissione in Serie D. Volpe precisa che i delfini devono attendere le decisioni della LND e dopo aver ringraziato quanti si sono impegnati per i delfini ha lanciato un appello alla classe imprenditoriale affinché si unisca per formare una società che possa garantire la sopravvivenza dei bianco-azzurri.