Tutto pronto per la XVI edizione di Salerno Danza d’aMare

Il summer camp più atteso dagli amanti della danza, SALERNO DANZA d’aMare, è pronto a fare il suo ritorno quest’estate dal 25 al 28 luglio 2024. Con la sua sedicesima edizione, si prepara ad accogliere giovani ballerini da tutta Italia e dall’estero e si conferma come un’occasione straordinaria per immergersi nell’arte e nella cultura della danza.

SALERNO DANZA d’aMare offre un’esperienza che unisce formazione, intrattenimento e passione. Attraverso stage, workshop e laboratori coreografici tenuti da maestri di fama internazionale, i giovani ballerini avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità e di esplorare nuove tecniche in un ambiente stimolante e accogliente. L’evento è diretto da Carmine Landi organizzatore super partes, membro del CID Council International Dance c/o UNESCO,

Un Cast di Celebrità della Danza

La sedicesima edizione sarà arricchita dalla presenza di un cast eccezionale di maestri rinomati nel panorama della danza. Tra di essi, André De La Roche, Little Phil, Ugo Ranieri, Kristina Grigorova, Oliviero Bifulco, Alessia Landi, Valentina Boccanfusa, Maria Beltcheva e Yordan Dreke, che guideranno e ispireranno gli studenti con la loro esperienza e la loro passione.

Galà e Concorso Internazionale di Danza

Il clou dell’evento sarà il Galà finale, una serata emozionante in cui gli studenti avranno l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno, presentando le coreografie preparate durante le lezioni. Seguirà il Concorso Internazionale di Danza, presieduto da una giuria d’eccezione, che premierà i talenti emergenti con borse di studio e riconoscimenti speciali.

Una Comunità della Danza in Crescita

SALERNO DANZA d’aMare non è solo un evento, ma una comunità che celebra la passione e la dedizione per la danza. Con il suo mix di formazione e spettacolo, l’evento offre un’opportunità per i giovani ballerini di sviluppare il proprio talento e di alimentare i propri sogni nel mondo della danza.