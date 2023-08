Tutto pronto per il Caselle Film Festival

Sarà dedicata all’acqua l’ottava edizione del Caselle Film Festival in programma a Caselle in Pittari dal 18 al 20 agosto 2023. L’evento è promosso dall’amministrazione Comunale di Caselle in Pittari, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale CFF, ed è dedicato agli audiovisivi a tema ambientale e naturalistico. Premia gli sforzi ed il talento dei giovani, ma non solo, che investono la loro energia nel raccontare il verde che ancora ci circonda.

Ma il CFF è anche luogo di denuncia e riflessione: il cinema sull’ambiente inteso come mezzo di comunicazione internazionale, confronto oltre che contenitore di critica, sviluppo e promozione.

I partecipanti

Anche questa edizione ha registrato un notevole successo ed un positivo riscontro di partecipanti: oltre 700 i cortometraggi pervenuti da tutto il mondo con 82 Paesi rappresentati.

A contendersi il premio assoluto di vincitore del Festival oltre ad opere italiane, ci saranno corti provenienti anche dal Pakistan, Nuova Zelanda, Argentina, Uruguay, Brasile, India.

La novità di quest’anno è una nuova sezione, denominata “Disclosure”, dedicata alla divulgazione di quello che è il messaggio che l’evento vuole trasmettere a tutti.

Questa sezione sarà curata da uno dei massimi esperti di ambiente in Italia, il Prof. Giovanni De Feo dell’Università di Salerno.

Gli ospiti

Ricco e prestigioso, come sempre, il parterre degli ospiti nelle tre serate che si terranno nella centralissima Piazza Olmo di Caselle.

Venerdì 18 agosto calcheranno il red carpet l’attore cinematografico e teatrale napoletano Giacomo Rizzo, l’attore, cantante e modello spagnolo Sergio Muniz, il conduttore di Propaganda Live su La7 Diego Bianchi. Concluderà la serata il comico e cabarettista Gianfranco Phino (Zelig).

Sabato 19 agosto special guest saranno l’attore Sebastiano Somma, l’attrice Morgana Forcella, la giornalista e conduttrice del TG1 e conduttrice di Linea Blu su Rai 1 Valentina Bisti. In conclusione lo spettacolo del cabarettista Pasquale Palma (Made in Sud).

La serata finale di domenica 20 agosto, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori del Caselle Film Festival 2023, vedrà protagonisti sul palco l’attore Pio Castellaccio e l’attore e comico Carmine Faraco.

Le sezioni

Sono due le sezioni Ufficiali del Caselle Film Festival: Animazione ed Ambiente.

Per la sezione Animazione il premio è il “Caselle Award for Animation”, che andrà al miglior cortometraggio di animazione in assoluto.

La sezione Ambiente prevede il “Caselle Art Award – best short film” premio principale del festival assegnato al miglior cortometraggio in assoluto del concorso, l’Award for writing screenplay” per la miglior sceneggiatura e poi il premio “Iren Award for Directing” per la migliore regia.

Per entrambe le sezioni ci sarà anche il premio “Caselle People Award” che sarà assegnato dalla giuria giovani formata da 25 ragazzi che si sono iscritti attraverso il sito del festival casellefilmfestival.it.

L’amministrazione comunale casellese, inoltre, consegnerà anche quest’anno i premi “Terra Felix”, che andranno a Valentina Bisti, Diego Bianchi e Michele Buonomo di Legambiente.

Tra gli enti e le associazioni che hanno sostenuto e patrocinato l’evento anche quest’anno c’è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Patrocinio morale ed il main sponsor Iren Group.