Tutto pronto per il Carnevale Orriese: l’evento è giunto alla 52^ edizione

Domenica 11 Febbraio, il “Carnevale Orriese”, festeggia la 52esima edizione. Cinquantadue anni che dimostrano la straordinaria passione degli Orriesi per l’eredità dei Baccanali e Saturnali. La manifestazione, una delle più longeve, tra le iniziative carnevalesche del Cilento, tra alterne fortune, ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano, accanto ai, più ricchi e famosi, “Carnevali” di Agropoli, Capaccio, Ascea e Trentinara.

Un appuntamento tradizionale

Il “Carnevale Orriese” si colloca quale appuntamento tradizionale tra i borghi dell’entroterra cilentano.

La peculiarità del “Carnevale Orriese”, fin dalle origini, è stato il carattere rigorosamente artigianale dei preparativi.

Caratteristica riscontrabile nella realizzazione delle maschere, nel confezionamento dei vestiti, nell’allestimento dei carri allegorici.

Tutto viene “creato” in loco, dagli artigiani e dalle sarte, utilizzando materiali “poveri”.

Una sorta di arte materica anticipatrice della green economy, tanto di moda nel nostro Tempo.

L’organizzazione

La preparazione della sfilata, impegna l’intera comunità per settimane, divenendo parte integrante della festa per passione e divertimento.

Per l’edizione 2024, l’Associazione Carnevale Orriese, organizzatrice dell’evento, col Patrocinio del Comune di Orria, ha programmato una novità particolarmente “godereccia”, in linea con lo spirito della festa, ovvero: “La panza re Carnalovaro” (La pancia di Carnevale).

Tutti coloro che visiteranno Orria il 12 e 13 Febbraio, potranno gustare i piatti della tradizione rurale cilentana tipici del periodo carnevalesco.

Il programma

L’Inizio è previsto per le 14:00 di Domenica 11 Febbraio.

Canti, balli, musica, carri allegorici e maschere libere, trasformeranno l’intero paese in un tripudio di colori e risate, espressione della migliore rappresentazione della Commedia dell’Arte.

Il concorso prevede ricchi premi anche per le maschere libere (big e junior).

Il saluto di Agostino ASTORE, Sindaco di Orria, darà l’abbrivio, per le vie del paese, alla sfilata dei carri allegorici.

Il Presidente, Felice Passaro, invita tutti i Cilentani e non, che abbiano voglia di spegnere i cattivi pensieri ballando tra i “carrum novalis” a raggiungere Orria per godere e far parte dello spettacolo mirabolante del Carnevale Orriese 2024.