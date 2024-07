Dame e cavalieri, paggi e re, regine, torri e pedoni: è in continua evoluzione l’organizzazione della rappresentazione storica di Eboli città Sveva – Scacchi Viventi che il 19, 20 e 21 luglio animerà vicoli e piazze del borgo antico ebolitano per una suggestiva tre giorni che prende forma all’interno dell’Oratorio Anspi San Francesco e coinvolge tutta la comunità con associazioni impegnate da mesi per l’organizzazione e tanti volontari pronti a contribuire.